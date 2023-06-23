Исследование: 77% россиян имеют опыт путешествий на авто

Большинство россиян (77%) хотя бы раз путешествовали на своем автомобиле, причем 42% из них планируют подобную поездку в 2023 году, следует из опроса аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и экспертов сервиса для покупки и продажи авто СберАвто.

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Почти половина (43%) опрошенных предпочитают добираться на машине до Юга России, 21% путешествуют за рубеж, а 18% отправляются в автомобильные поездки в крупные города России. Треть респондентов (36%) выбирают для путешествий автомобиль из-за гибкости при планировании маршрута, а 25% считают, что передвигаться на автомобиле комфортнее, чем на других видах транспорта.

В то же время 23% придерживаются мнения, что это наиболее бюджетный формат для путешествий всей семьей. Отвечая на вопрос о страхах и опасениях, связанных с путешествиями на авто, четверть респондентов отмечают, что не испытывают их вовсе. Остальные же переживают за поломки или аварии в дороге (24%) и утомление от длительной поездки (11%). Менее 10% набрали опасения по поводу стоимости поездки, неуверенности в технических возможностях авто, страхах оказаться на трассе без бензина, укачивания в транспорте и другие.