В Самуи запускают самую большую распродажу 2023 года для россиян

«ТУРПРОМ»: В Самуи запускают самую большую распродажу 2023 года для российских туристов
Тайский остров Самуи, являющийся самым главным конкурентом Пхукета, организовывает огромную распродажу в 2023 году, ориентированную на туристов из РФ, передает сетевое издание «Турпром».
Ответственность за распродажу несет самый крупный на острове комплекс Central Samui. В рамках программы туристы из РФ имеют шансы на покупку в местных магазинах со скидкой на 80%. Также действует приветственный пакет на покупку на сумму 3000 тайских бат.
Отдельным пунктом отметили гастрономические изыски Central Samui. Здесь предлагаются различные виды ресторанов с интернациональными кухнями. На блошином рынке акцент также делается исключительно на российских туристах.
Специально для россиян делается все, чтобы их привлечь. Организаторы скидок и бонусов делают все, чтобы оказать внимание отдыхающим.