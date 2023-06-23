В Самуи запускают самую большую распродажу 2023 года для россиян

Тайский остров Самуи, являющийся самым главным конкурентом Пхукета, организовывает огромную распродажу в 2023 году, ориентированную на туристов из РФ, передает сетевое издание «Турпром».

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Ответственность за распродажу несет самый крупный на острове комплекс Central Samui. В рамках программы туристы из РФ имеют шансы на покупку в местных магазинах со скидкой на 80%. Также действует приветственный пакет на покупку на сумму 3000 тайских бат.

Отдельным пунктом отметили гастрономические изыски Central Samui. Здесь предлагаются различные виды ресторанов с интернациональными кухнями. На блошином рынке акцент также делается исключительно на российских туристах.