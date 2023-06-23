Стало известно о планах россиян на лето

Лишь 18 процентов россиян планируют провести летний отпуск за границей. Об этом свидетельствуют данные исследования образовательной компании MAXIMUM Education.

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Среди иностранных курортов лидирует Турция, куда планирует отправиться каждый третий участник опроса. Еще 13 процентов выбирают отдых в ОАЭ, а 10 процентов — в Египте. Среди других популярных направлений — Грузия, Греция, Кипр и некоторые страны Азии.

Каждый второй респондент планирует провести лето в городе, а каждый третий — на даче.

Кроме того, четверть родителей планирует отправить ребенка в летний лагерь. 73 процента выбрали загородные учреждения, а городским и спортивным отдают предпочтение 16 и 10 процентов родителей соответственно.

Для 35 процентов родителей приоритетной является возможность провести время с семьей. Каждый третий респондент хочет отдохнуть, а 19 процентов участников опроса считают главным событием лета поездку на море.