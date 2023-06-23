Стало известно о планах россиян на лето

Россияне поделились планами на летний отдых
Лишь 18 процентов россиян планируют провести летний отпуск за границей. Об этом свидетельствуют данные исследования образовательной компании MAXIMUM Education.
Среди иностранных курортов лидирует Турция, куда планирует отправиться каждый третий участник опроса. Еще 13 процентов выбирают отдых в ОАЭ, а 10 процентов — в Египте. Среди других популярных направлений — Грузия, Греция, Кипр и некоторые страны Азии.
Каждый второй респондент планирует провести лето в городе, а каждый третий — на даче.
Кроме того, четверть родителей планирует отправить ребенка в летний лагерь. 73 процента выбрали загородные учреждения, а городским и спортивным отдают предпочтение 16 и 10 процентов родителей соответственно.
Для 35 процентов родителей приоритетной является возможность провести время с семьей. Каждый третий респондент хочет отдохнуть, а 19 процентов участников опроса считают главным событием лета поездку на море.
Исследование проводилось с 15 по 18 мая среди родителей учеников старших классов. Участниками опроса стали более 1700 человек из всех регионов России.