Стюардесса дала совет тем, кто хочет пересесть в бизнес-класс

Бывшая бортпроводница Селина Беддинг рассказала о том, что пересесть из эконома в бизнес можно, если правильно одеться. Об этом сообщает издание Mirror.

© Unsplash

Она посоветовала пассажирам не надевать повседневную одежду в полет: шлепки, треники, леггинсы и сандалии. Она отметила, что это комфортная одежда, но она не поможет пересесть в бизнес-класс.

Чтобы туристу предложили бесплатно повысить класс обслуживания, ему стоит одеться в деловой костюм. Как отметила бортпроводница, сотрудники авиакомпании обращают внимание на то, как одеты люди, которых пересаживают в бизнес-класс. Мужчинам она посоветовала надевать блейзер и джинсы, а женщинам однотонные платья.