Одним из феноменов российского Дальнего востока считается остров Монерон, находящийся в Татарском проливе в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина.

В 1905—1945 годах Монерон назывался Кайбато и входил в состав японского губернаторства Карафуто, а сейчас он принадлежит России и является частью Сахалинской области. На острове находится научно-исследовательская станция, где занимаются изучением морских млекопитающих, а также птиц и рыб.

Сейчас живописный остров Монерон является прекрасным местом для любителей природы и экотуризма. На острове можно наблюдать за морскими млекопитающими, птицами и рыбами, а также наслаждаться красивыми пейзажами. Туристы могут заняться рыбалкой и охотой, а также прогуляться по живописным местам острова. Смотрите видео о невероятных красотах Монерона.