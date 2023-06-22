АТОР: туроператоры стали снова предлагать горящие путевки в Турцию

Карты, деньги, две путевки. Туроператоры возобновили продажу горящих туров в Турцию, сообщает АТОР. Но не массово. А некоторые представители туроператоров — вроде бы неофициально — стали предлагать оформить карту турецкого банка по прилете на курорт. Наблюдатели шутят: вот как преобразился формат all inclusive.

© BFM.RU

250-300 тысяч за 10 дней в Турции на двоих — в этом сезоне, увы, реальность. До сегодняшнего дня про горящие путевки туроператоры призывали забыть. Но вот Fun&Sun — бывший «Tui Россия» — внезапно опубликовал предложения с вылетом в конце июня. Отель четыре звезды в Анталье на неделю — от 50 тысяч рублей на двоих. «Четверки» в Даламане на семь дней начинаются от 86 тысяч. Не очень понятно, что это: маркетинговый ход или результат плохой помесячной продажи и попытка закрыть убытки. Fun&Sun могли получить спецпредложения от турецких партнеров — рассуждает вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян:

Видео дня

Артур Мурадян Вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма «Это можно объяснить тем, что сейчас еще не пиковый период нагрузки на турецкое направление. Вполне можно позволить вместо прямой рекламы создать горящие предложения, снизив тем самым свою наценку и маржинальность, и привлечь туристов. Всегда появление горящих туров, если это происходит массово у всех операторов, свидетельствует, что штатные продажи не идут по плану, и требуется дополнительная активация продаж, чтобы не нести убытки по взятым на себя обязательствам. Пока я бы все-таки рассматривал это как элемент маркетинга, предпосылок к глубокому минусу и ценовым войнам на направление не наблюдается».

По словам эксперта, не исключено, что горящие туры будут и в июле, а вот в августе вряд ли. Это пик выезда россиян за рубеж. У других туроператоров — свои акции для привлечения путешественников. Например, финтех-эксперт Андрей Чирков рассказал о новой услуге «Пегас Туристик», который предлагает клиентам оформить MasterCard Momentum турецкого Vakifbank по прилете в страну. Но на горячей линии «Пегаса» сразу два оператора Business FM не подтвердили эту информацию:

«Мы никогда не занимались оформлением карт. Если только на отдыхе через гидов, но через офис мы не оформляем. Все, что не на официальном сайте оператора, я не могу вам сказать эту информацию».

Редакция позвонила Андрею Чиркову, распространившему эту информацию. По его словам, его друг в среду прилетел в Турцию как раз «Пегасом». По прилете ему сказали, что на следующий день на встрече с отельным гидом предложат оформить карту. Сегодня гид от «Пегаса» сказала, что туроператор предоставляет трансфер с переводчиком до Vakifbank (за 20 тысяч рублей). Карточку выпустят за полчаса, для получения подойдет российский номер с роумингом, чтобы получить СМС. Также нужны загран и справка из отеля о проживании. Карта выпускается на год, стоит 3600 турецких лир, то есть около 12 тысяч рублей. Продолжает Андрей Чирков:

— Раньше они продавали карточки Denizbank и Akbank. Потом те перестали работать с русскими туристами. Теперь вот Vakifbank.

— Есть ли риск, что карту могут не выдать?

— Поскольку эта карточка оформляется прямо в присутствии клиента, тут рисков я не вижу. Карта Mastercard Momentum, не неэмбоссированная, без нанесения фамилии клиента. Просто сотрудник банка открывает счет, карточку из стола достает и выдает. Недавно буквально мне товарищ пересылал сообщение, как-то больше в детали не погрузился, что один из туроператоров прислал ему в виде рекламного спама, что они в аренду карточку дают. Не очень понимаю, как это у них устроено, но... Просто какая-то карточка у них есть, которую они, видимо, обнуляют в момент передачи новому туристу. Ты ей пользуешься там.