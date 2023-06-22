Названая пляжная страна с возможностью отдыха за 30 тысяч рублей

Россиянам назвали пляжную страну, где получится выгодно отдохнуть. О ней рассказала Pravda.Ru эксперт по туризму Ольга Кадыгроб.

© Lenta.ru

По ее словам, у туристов есть возможность недорого слетать в Египет. Стоимость недельного тура на двоих в эту страну — от 60 тысяч рублей, то есть по 30 тысяч рублей с человека.

Кадыгроб отметила, что сейчас горящих путевок много и они практически на 50 процентов дешевле основной стоимости. Единственный минус таких предложений, по мнению эксперта, в том, что у путешественников не всегда получается забронировать именно тот отель, где они хотели остановиться.

Сотрудница туротрасли перечислила и другие страны, на отдыхе в которых агентства предоставляют большие скидки. В их числе — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд и Куба. «В ОАЭ цены — от 100 тысяч рублей на двоих на семь дней, иногда и ниже, но не стоит забывать о погоде: на данный момент температура там превышает 35 градусов <…> Куба подороже — от 200 тысяч рублей», — поделилась Кадыгроб.