Индонезия не возобновила безвизовый режим с Россией

Власти Индонезии приняли решение не возобновлять действовавший ранее безвизовый режим для 159 стран, в том числе с Россией. Об этом сообщает The Jakarta Post со ссылкой на постановление Министерства законодательства и прав человека.

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Напомним, что безвизовый режим был приостановлен в 2020 году. На сегодняшний день им продолжат пользоваться только представители 10 государств АСЕАН.

Такое решение объяснил министр туризма Индонезии Сандиага Уно. По его словам, многие туристы злоупотребляют гостеприимством страны и воспринимают курорты как новое место жительства и работы, а не отдыха.

Россиянам для въезда в Индонезию необходимо получать визу по прибытию, которая позволяет находиться в стране до 30 дней. Однако путешественник может продлить документ еще на такой же срок.