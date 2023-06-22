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Российский авиаперевозчик увеличил количество рейсов в Армению

Авиакомпания Utair стала отправлять больше самолетов из Тюмени в Ереван. Теперь в неделю перевозчик осуществляет до двух рейсов, сообщается на официальном сайте.

Российский авиаперевозчик увеличил количество рейсов в Армению
© Pxhere

Раньше в Ереван можно было улететь только в воскресенье. Теперь есть рейс во вторник.

Чтобы долететь из Тюмени в Ереван, понадобится четыре часа. Билеты стоят минимум девять тысяч. В столицу Армении рейсом Utair можно также улететь из Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута.

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