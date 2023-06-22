Российский авиаперевозчик увеличил количество рейсов в Армению

Авиакомпания Utair стала отправлять больше самолетов из Тюмени в Ереван. Теперь в неделю перевозчик осуществляет до двух рейсов, сообщается на официальном сайте.

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Раньше в Ереван можно было улететь только в воскресенье. Теперь есть рейс во вторник.