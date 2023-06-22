Как отменить бронирование  отеля и не разориться

Многие отели разрешают отменить бронирование совершенно бесплатно, однако сделать это можно не позднее чем за сутки до заезда. Если вы передумали ехать и отменяете бронь менее чем за 24 часа до заезда, то первые сутки пребывания в отеле придется оплатить. Это правило работает в большинстве стран и считается справедливым. Но один блогер нашел лазейку и решил поделиться с подписчиками. Суть лайфхака в том, что нужно сначала перенести дату заезда на более позднюю, а потом отменить бронь. Формально требование будет выполнено, а значит деньги с карты не спишутся автоматически.