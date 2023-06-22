Как отменить бронирование отеля и не разориться
В сети распространяется видео популярного блогера, которой делится хитрым лайфхаком: как отменить бронирование и не выплатить штраф.
Можно ли использовать эту схему в реальной жизни, "Рамблеру" рассказала эксперт - Виктория Братухина, руководитель туристического агентства.
Многие отели разрешают отменить бронирование совершенно бесплатно, однако сделать это можно не позднее чем за сутки до заезда. Если вы передумали ехать и отменяете бронь менее чем за 24 часа до заезда, то первые сутки пребывания в отеле придется оплатить. Это правило работает в большинстве стран и считается справедливым. Но один блогер нашел лазейку и решил поделиться с подписчиками. Суть лайфхака в том, что нужно сначала перенести дату заезда на более позднюю, а потом отменить бронь. Формально требование будет выполнено, а значит деньги с карты не спишутся автоматически.
Если отель бронируется через туроператора, то обязательно вносить предоплату бронирования. А за 2 недели до заезда всю сумму. Отмена за несколько дней будет со штрафом. Перенос возможно сделать по обстоятельствам, но отмену в дальнейшем не сделают без штрафа. Такие схемы не проходят.Братухина ВикторияРуководитель туристического агентства Guruturu
Если вы не хотите платить штраф или оплачивать первые сутки проживания, планируйте поездку заранее и тщательно рассчитывайте свое время.