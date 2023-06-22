Власти Алтайского края и Вьетнама договорились о развитии взаимоотношений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел в четверг рабочую встречу с генконсулом Социалистической Республики Вьетнам Динь Ван Донгом. Участники встречи договорились о развитии сотрудничества.

© РИА "ФедералПресс"

Виктор Томенко подчеркнул, что Алтайский край уделяет особое внимание развитию международного взаимодействия и высоко оценивает интерес вьетнамской стороны к региону.

Видео дня

«У Алтайского края и Вьетнама – большие возможности для развития сотрудничества», – подчеркнул Виктор Томенко.

Самыми перспективными направлениями сотрудничества губернатор назвал пищевую и фармацевтическую индустрию, а также химическую промышленность и агропромышленный сектор.

«Регион обладает большим потенциалом в сфере сельского хозяйства, в том числе в производстве фитопродукции и продуктов пантового оленеводства», – напомнил Виктор Томенко.

В настоящее время, отметил руководитель Алтайского края, задача по развитию двусторонних связей ставится на государственном уровне. Виктор Томенко подчеркнул, что перспективы сотрудничества с Вьетнамскими коллегами не ограничиваются торгово-экономическими отношениями.

«Алтайский край готов рассмотреть возможность взаимодействия и по другим направлениям, в том числе гуманитарным – в области культуры, науки, образования, туризма. Это все интересно и перспективно», – сказал губернатор Томенко.

В свою очередь Динь Ван Донг заверил, что вьетнамская сторона заинтересована в развитии гуманитарных и торгово-экономических связей с Алтайским краем. Одним из ключевых направлений сотрудничества генконсул назвал сферу науки и образования. Кроме того, вьетнамцы заинтересованы в развитии взаимоотношений в области туризма, предпринимательства, в том числе обмена бизнес-миссиями. Также, Ван Донг отметил большой потенциал в развитии сотрудничества в АПК.

«Мы знаем, что Алтайский край является самым крупным регионом по производству многих видов сельскохозяйственной продукции. Для нас это тоже интересное направление сотрудничества», – подчеркнул генконсул.