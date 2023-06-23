Росавиация предложила Египту расширить полеты в РФ для перевозки туристов
Чтобы улучшить условия перелета для путешественников, Росавиация предлагает властям Египта расширить полетную программу.
Заместитель руководителя российского ведомства Владимир Потешкин побеседовал с начальников Главного Управления воздушного транспорта Управления гражданской авиации Египта Хешамом Абдельбаситом. Ему было предложено привлечь иностранных перевозчиков, чтобы увеличить количество авиарейсов из РФ в Египет.
Обе стороны договорились о подписании соглашения, которое активизирует работу в этом направлении, до конца этого года.
Добавим, что сейчас пять авиакомпаний занимаются перевозкой пассажиров из 13 регионов России. Речь про: «Азимут», «Аэрофлот», «Ред вингс», «Россия» и «Азур Эйр».