Росавиация предложила Египту расширить полеты в РФ для перевозки туристов

Чтобы улучшить условия перелета для путешественников, Росавиация предлагает властям Египта расширить полетную программу.

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Заместитель руководителя российского ведомства Владимир Потешкин побеседовал с начальников Главного Управления воздушного транспорта Управления гражданской авиации Египта Хешамом Абдельбаситом. Ему было предложено привлечь иностранных перевозчиков, чтобы увеличить количество авиарейсов из РФ в Египет.

Обе стороны договорились о подписании соглашения, которое активизирует работу в этом направлении, до конца этого года.