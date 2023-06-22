Туроператорам осталось вернуть деньги всего за 5% пандемийных туров

Всем ли туристам вернули деньги за отмену туров во время пандемии коронавируса? Эту тему обсудили в закрытом чате для работников турбизнеса «Источники ТурДома». Несколько турагентов рассказали, что в некоторых случаях этого не удалось сделать, несмотря на истекшую отсрочку (последний дедлайн был 1 января 2023 года. – Ред.) и выигранные суды.

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В частности, сохраняются сложности с возвратами за туры в Чехию, которая так и не открылась для российских туристов. Туроператоры не смогли возобновить работу на этом направлении и представить туристам другой вариант. Один из турагентов привел пример – удалось получить только часть суммы по нескольким турам. Некоторые клиенты даже обращались в суд, который принял их сторону. Общий долг сейчас составляет 2872 евро. Представитель туроператора рассказал, что эти заявки на контроле. Но сложность в том, что все возвраты и переносы осуществляются из заработанных денег. Доступа к замороженным в недружественных европейских странах средствам у компании нет. Поэтому процесс идет медленнее. Другой случай, который обсуждали в «Источниках ТурДома», касался тура в Японию у другого туроператора. Удерживается 75 тыс. руб., что составляет около 25% от общей стоимости. В компании пояснили редакции, что это частный случай. Турагент в личном кабинете не оформлял заявление, без которого невозможно произвести возврат средств. После заполнения формы вопрос будет решен.

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20 июня в ресторане MODUS состоялся деловой ужин для партнеров PAC Group. В этот раз он был посвящен отелю NG Phaselis Bay. Встречи такого формата начались еще в апреле с недели PAC Premium Week. В этот раз гости из первых рук могли узнать главные новости курорта, лично пообщаться с топ-менеджерами NG Phaselis Bay и руководством компаний TimeServices и PAC Group.

В Альянсе туристических агентств «ТурДому» рассказали, что в подавляющем большинстве ситуаций средства клиентам уже вернули, а проблема остается с нишевыми туроператорами. Например, по Европе и другим странам, которые открылись после пандемии позже других. Примерно по 5% заявок пока нет полного возмещения. «В небольших компаниях признают, что пока не могут перечислить деньги, но делают все возможное, чтобы решить этот вопрос. Но, сожалению, есть один оператор среднего звена, который отказывается идти на контакт по возвращению долга. До поры до времени я не хочу его называть», – пояснила исполнительный директор АТА Наталья Осипова.