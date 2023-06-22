Прогулка по россыпи каменных жемчужин

Огромными жемчужинами усыпана долина Торыш в Мангистауской области Казахстана. Туристы со всей страны приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть место, где когда-то, по легенде, много лет назад местное население превратило врагов в каменные глыбы. Валуны самых разных размеров разбросаны по степи. Гости региона могут не только полюбоваться необычной достопримечательностью региона, но и притронуться к ней.

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По-другому это место еще называют Долиной шаров. Она расположена в урочище Торыш, что находится недалеко от села Шетпе на западе Казахстана. В этом месте разбросаны тысячи камней. Практически все они имеют округлую форму. Шаровидные валуны на этом плато вот уже не один десяток лет остаются самым удивительным и загадочным явлением природы для ученых. По их мнению, предположительно глыбы образовались из различных минералов, останков, зубов и костей рыб, растений и осадочных горных пород. Бытует мнение, связанное и с метеоритами.

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Также некоторые считают, что камни появились здесь в результате землетрясения в зоне тектонических разломов. Кстати, конкреции выглядят не только как шары. По словам туристов, камни напоминают им космические планеты, яйца, непонятные и неописуемые фигуры. Каждый год вид камней меняется, за это уже отвечает погода. Из-за дождей, ветров, жары, холода на геологических образованиях появляются сколы и трещины. Камни шелушатся и обретают довольно причудливые и затейливые формы.

Легенд, связанных с происхождением долины, много. Но местные выделяют самую интересную на их взгляд. Когда-то плато было захвачено врагами-чужеземцами. Их было так много, что одержать победу казалось невозможным. И для того, чтобы спасти родные земли и прогнать неприятелей, местные жители приняли решение обратиться к богам. Они собрались в одном месте, все подняли свои руки и попросили небеса о помощи.

В своих молитвах они просили избавить их край от нашествия. И высшие силы, по легенде, их услышали и приняли мольбы о помощи. В ту же секунду пошел ливень, разразился гром, засверкали молнии. Стихия обрушилась на врагов, и в одно мгновение они превратились в камни. Частенько туристы слышат эту легенду из уст гидов, экскурсоводов.

Фото акимата Мангистауской области

Однако большинство научных исследователей, конечно же, склоняются к единой, более земной версии. Происхождение шаров – результат геофизических процессов. Одну интересную теорию также выдвигает кандидат геолого-минералогических наук, актауский геолог-геофизик Геннадий Тарасенко.

Фото Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова

Он на протяжении многих лет исследует шаровые конкреции.

«Торыш – интересное и удивительное место. Особенно с точки зрения появления шаровых конкреций. Они вышли из-под земли, пласт разрушился, а конкреции остались на месте. Шары образовались на глубине меловых отложений. Мне кажется, все эти конкреции образовались за счет шаровых молний именно в земной коре и потом на поверхность вышли за счет тектоники плит», – считает исследователь.

Равнина усыпана не только камнями. Здесь между камней можно увидеть останки улиток, аммониты, ядра двустворчатых моллюсков. В долине есть не только каменные шары, здесь обитает жизнь. Животный мир достаточно разнообразен. Зайцы, суслики, песчанки, тушканчики.

Из урочища открывается вид на другую достопримечательность – гору Шеркала, или еще ее называют Львиная скала. Гора имеет необычную форму. Она напоминает спящего льва. Происхождение Шеркалы также покрыто тайнами и легендами. Поэтому урочище Торыш вдвойне привлекает туристов. С каждым годом их становится все больше. Лучше всего в эту пустынную местность приезжать на внедорожниках. Такие туры обрели большую популярность. Обычно полюбоваться каменными жемчужинами или посмотреть на Шеркалу выезжают прямо из Актау. Поездка занимает целый день. Между городом и долиной шаров – чуть больше 100 километров.

Долина для многих жителей региона является местом силы, притяжения. Есть еще одна легенда. Могучие атланты играли в шахматы, вместо фигур они использовали огромные валуны.