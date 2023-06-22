Названо лучшее место для приключенческого отдыха в России
Эксперты сервиса SLETAT.RU назвали Карелию лучшим местом для приключенческого отдыха в России. Об этом сообщает "Деловой Петербург".
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Россия богата на привлекательные места, где можно провести незабываемый отпуск. Одним из таких мест, по мнению специалистов, является Карелия.
Россиянам, которые решат посетить живописную республику, рекомендуется обязательно побывать в национальном парке "Ладожские шхеры" и музей-заповедник "Кижи". С каждым годом именно эти локации приобретают все большую популярность среди россиян, которые приезжают со всех уголков страны. Кроме шикарной природы, Карелия предлагает туристам незабываемые блюда местной кухни.
Кроме Карелии, не менее увлекательно можно провести отпуск в Астраханской области, посетив бархан "Большой брат", и в Мурманской области на Суровом море.