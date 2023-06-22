Названо лучшее место для приключенческого отдыха

Эксперты сервиса SLETAT.RU назвали Карелию лучшим местом для приключенческого отдыха в России. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

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Россия богата на привлекательные места, где можно провести незабываемый отпуск. Одним из таких мест, по мнению специалистов, является Карелия.

Россиянам, которые решат посетить живописную республику, рекомендуется обязательно побывать в национальном парке "Ладожские шхеры" и музей-заповедник "Кижи". С каждым годом именно эти локации приобретают все большую популярность среди россиян, которые приезжают со всех уголков страны. Кроме шикарной природы, Карелия предлагает туристам незабываемые блюда местной кухни.