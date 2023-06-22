Таксистов Пхукета наказали за наживу на туристах

Таксистов в аэропорту Пхукета уличили в незаконной попытке наживы на туристах. Солидный штраф в 180 тыс. бат им выписали после визита генерала турполиции Таиланда. Оказывается, водители регулярно шли на уловки и намеренно везли отдыхающих не напрямую в указанный отель, а через офисы экскурсионных агентств.

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Задумка была проста – в ходе незапланированной остановки уставшим после перелета туристам навязывались различные трипы. В случае покупки экскурсии водитель мог рассчитывать на комиссию, которая стала бы приятным дополнением к основному заработку.

Помимо материального наказания турполиция также требует приостановить действие водительских прав у таких таксистов-ловкачей. Аэропорт Пхукета обслуживают два кооператива, и все претензии властей относятся к работникам одного из них – Phuket Airport Limousine and Business Service Co-Operative Ltd. К другому вопросов нет. У таксистов других компаний нет доступа в зону прилета аэропорта.

«Всегда заказываю такси на стойке. Всего пару раз водитель зарулил в бюро, и то это было давно. Сразу сказали, что нам не нужны экскурсии, и без проблем поехали дальше», – делятся личным опытом подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Часть отдыхающих всё-таки стараются уезжать из аэропорта на обычном такси, которое можно вызвать при помощи приложения на телефоне. Необходимость прогуляться несколько сотен метров с чемоданами до дороги их не отпугивает. Ну, а другая часть участников обсуждения рекомендует пользоваться трансфером отеля.