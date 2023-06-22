Тюменцы смогут летать в Ереван дважды в неделю
Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов из Тюмени в столицу Армении. Жители и гости региона смогут вылетать как ранним утром, так и вечером. В компании отмечают, что Ереван популярен у тюменских туристов.
«Планомерно увеличиваем количество рейсов по популярным летним направлениям, уделяя особое внимание маршрутам из регионов. В июне запустили дополнительную частоту из Тюмени в Ереван», – отмечают в авиакомпании.
Ранний рейс из Тюмени стартует в воскресенье в 7:45, поздний – во вторник к 21:20. Стоимость перелета начинается от 9 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в столицу Армении можно улететь из аэропортов четырех городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и Тюмени. Также недавно авиакомпания добавила новые рейсы в Баку. Из областной столицы можно вылетать в столицу Азербайджана два раза в неделю.
Ранее «ФедералПресс» выяснил, почему пропали рейсы из Тюмени в Казахстан. Президент ТРО «Национально-культурная автономия казахов Тюменской области» Есенгалий Ибраев считает, что возобновление перелетов будет выгодным для авиакомпаний.