Тюменцы смогут летать в Ереван дважды в неделю

Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов из Тюмени в столицу Армении. Жители и гости региона смогут вылетать как ранним утром, так и вечером. В компании отмечают, что Ереван популярен у тюменских туристов.

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«Планомерно увеличиваем количество рейсов по популярным летним направлениям, уделяя особое внимание маршрутам из регионов. В июне запустили дополнительную частоту из Тюмени в Ереван», – отмечают в авиакомпании.

Ранний рейс из Тюмени стартует в воскресенье в 7:45, поздний – во вторник к 21:20. Стоимость перелета начинается от 9 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в столицу Армении можно улететь из аэропортов четырех городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и Тюмени. Также недавно авиакомпания добавила новые рейсы в Баку. Из областной столицы можно вылетать в столицу Азербайджана два раза в неделю.