Эксперт назвал бюджетную альтернативу отдыху в Турции

У россиян есть целый ряд направлений для отдыха, куда можно съездить дешевле, чем в Турцию, рассказал президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов.

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Он отметил, что есть большое количество стран, которые расположены дальше от России, чем Турция, до них сложнее добраться, но отдых там будет гораздо дешевле.

Эксперт посоветовал съездить в Индонезию, Таиланд, Мьянму, Камбоджу, Лаос, Китай, Индию, Шри-Ланку.

Кожухов также посоветовал не выбирать отели «все включено», так как чаще всего туристы просто переплачивают за такой отдых лишние деньги, передает НСН.

В свою очередь руководитель отдела продвижения туроператора Надежда Тарбаева отметила, что цены на отдых в Турции в этом году сильно выросли, что вынуждает искать альтернативы. Эксперт отметила, что стоит рассмотреть такое направление как Мальдивы, так как местные отели выпускают выгодные спецпредложения на летний сезон, передает ФАН.