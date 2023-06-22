Эксперт назвал бюджетную альтернативу отдыху в Турции

Эксперт Кожухов назвал бюджетную альтернативу отдыху в Турции
У россиян есть целый ряд направлений для отдыха, куда можно съездить дешевле, чем в Турцию, рассказал президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов.
Он отметил, что есть большое количество стран, которые расположены дальше от России, чем Турция, до них сложнее добраться, но отдых там будет гораздо дешевле.
Эксперт посоветовал съездить в Индонезию, Таиланд, Мьянму, Камбоджу, Лаос, Китай, Индию, Шри-Ланку.
Кожухов также посоветовал не выбирать отели «все включено», так как чаще всего туристы просто переплачивают за такой отдых лишние деньги, передает НСН.
В свою очередь руководитель отдела продвижения туроператора Надежда Тарбаева отметила, что цены на отдых в Турции в этом году сильно выросли, что вынуждает искать альтернативы. Эксперт отметила, что стоит рассмотреть такое направление как Мальдивы, так как местные отели выпускают выгодные спецпредложения на летний сезон, передает ФАН.
Большинство россиян считают цены на отдых в России завышенными. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму, турагента Дмитрия Мира, почему путешествия по нашей стране стоят дорого.