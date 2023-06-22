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Туроператоры раскрыли количество отелей Египта, оснащенных акульими сетками

В Египте менее 7 % отелей оснащены защитными сетками от акул. Они есть только в 20 из более чем 300 отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Подробности рассказали в АТОР.

Раскрыты количество отелей Египта, оснащенных акульими сетками
© РИА "ФедералПресс"

«Установка акульих сеток для Египта – достаточно сложный процесс, поскольку есть пирсы для причала яхт и экологические ограничения. Но самые популярные объекты размещения, как правило, ими обладают», – отметили эксперты.

По информации представителей туристического сервиса «Слетать.ру», в Хургаде доля отелей с защитными сетками не превышает 10 %. Представители биологической службы «Москвариума» отмечают, что другие способы – спутниковые маячки или ультразвуковые отпугиватели – малоэффективны. Защитные сетки являются действенным способом, передают «Известия».

Напомним, ежегодно мир содрогается от новостей про нападения акул на человека. Ранее «ФедералПресс» рассказывал, как не встретиться с акулой во время плавания в море или океане, а также где безопасно отдыхать и какие правила следует соблюдать на отдыхе.

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