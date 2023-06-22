Эксперт Емельянов рассказал, как будут меняться цены на авиабилеты до конца сезона
Средний ценник стоимости авиабилетов эконом-класса на внутренние рейсы меняется очень часто и быстро. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов.
По его словам, в течение одного года средняя цена колеблется примерно от 5000 до 6500 рублей. В настоящее время средняя стоимость билета находится в районе 7000 рублей — это пиковый сезонный рост.
Эксперт отметил, что многие люди покупают билеты примерно за месяц до отдыха.
Емельянов также уточнил, что наблюдается рост цен на билеты по отношению к маю 2022 года, это говорит о росте внутреннего туризма. ДО конца сезона могут быть установлены новые исторические рекорды средних цен. Осенью цены снова начнут снижаться, передает РИАМО.
Ранее эксперты отметили, что существенно выросли цены на авиаперелеты в Грузию. У туристов, планирующих отправится на отдых парой, только на авиаперелет туда и обратно уйдет около 70 — 100 тысяч рублей, передает ФАН.
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян назвал направления для отдыха с дешевыми авиабилетами.