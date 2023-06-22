На туристическом маршруте "Ташлинская тропа" отремонтируют дороги
Управление автомобильными дорогами Самарской области открыло торги на ремонт улично-дорожной сети на улицах Центральной и Песочной в сельском поселении Мусорка Ставропольского района. По этим улицам, в том числе, пройдет будущий пешеходный маршрут "Ташлинская тропа".
Цена контракта составляет 34,1 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 31 июля 2023 года.
В селе Ташла находится Храм в честь Святой Троицы и источник во имя иконы Божией Матери "Избавительница от бед" - признанный центр паломничества православных христиан в Самарской области. А в сельском поселении Мусорка ведется реставрация храма в честь святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. "Ташлинская тропа" соединит Ташлу с Мусоркой. На протяжении маршрута установят навигационные стенды, пешеходные дорожки и арт-объекты, а также отремонтируют дороги и тротуары.
Проект реализуют под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Ранее руководитель региона потребовал от главы Ставропольского района максимально четко и системно выполнять задачи по созданию пешеходной зоны "Ташлинская тропа".