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На туристическом маршруте "Ташлинская тропа" отремонтируют дороги

Управление автомобильными дорогами Самарской области открыло торги на ремонт улично-дорожной сети на улицах Центральной и Песочной в сельском поселении Мусорка Ставропольского района. По этим улицам, в том числе, пройдет будущий пешеходный маршрут "Ташлинская тропа".

На туристическом маршруте "Ташлинская тропа" отремонтируют дороги
© СОВА

Цена контракта составляет 34,1 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 31 июля 2023 года.

В селе Ташла находится Храм в честь Святой Троицы и источник во имя иконы Божией Матери "Избавительница от бед" - признанный центр паломничества православных христиан в Самарской области. А в сельском поселении Мусорка ведется реставрация храма в честь святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. "Ташлинская тропа" соединит Ташлу с Мусоркой. На протяжении маршрута установят навигационные стенды, пешеходные дорожки и арт-объекты, а также отремонтируют дороги и тротуары.

Проект реализуют под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Ранее руководитель региона потребовал от главы Ставропольского района максимально четко и системно выполнять задачи по созданию пешеходной зоны "Ташлинская тропа".

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