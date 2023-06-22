В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах в четверг, 22 июня, произошла отмена и задержка 29 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, в Домодедово перенесли вылеты десяти воздушных судов, четыре авиарейса отменили. В Шереметьево задержали вылеты двух пассажирских лайнеров. Во Внуково перенесли семь рейсов, шесть — отменили.