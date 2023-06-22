В 2023 году поток туристов из России на Кипр увеличился на треть

При этом в мае лидером по турпотоку на остров стала Великобритания.

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В 2023 году поток российских туристов, отправляющихся отдыхать на Кипр, увеличился на треть по сравнению с показателями 2022 года. Так, с начала года на остров прибыло более 20 тысяч россиян. Об этом сообщили в статистической службе Кипра.

Отмечается, что в мае 2023 года Кипр посетили не менее 420 тысяч иностранных туристов, а из России в страну прибыло более 7 тысяч путешественников.

Так, рост турпотока на Кипр составил более 33% по сравнению с прошлым годом. При этом в мае 2023 года лидером по турпотоку на остров стала Великобритания. На втором месте оказались туристы из Израиля, а на третьем – из Польши.