Франция начинает борьбу с излишним туристическим потоком

Власти Франции намерены бороться с "чрезмерным туризмом". Стратегию с таким содержанием обнародовала министр-делегат Оливия Грегуар, которая отвечает за туристическую отрасль в стране, передает "Уралинформбюро".

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В документе объясняется, что французы устали от туристов. Их отсутствие страна оценила во время пандемии, когда количество гостей серьезно снизилось. Не смущает руководство Франции и то, что туризм составляет 8% ВВП и до 3 миллионов рабочих мест, пишет KP.RU. Отмечается, что в противовес приезжие создают чрезмерную нагрузку на инфраструктуру, провоцируют рост цен, в первую очередь, на недвижимость, и раздражают местное население.

Радикальных мер стратегия Оливия Грегуар пока не предполагает. Власти страны намерены перераспределить потоки туристов в пользу менее востребованных направлений, поскольку сейчас 80% всех гостей едут в 20% самых популярных мест. Допускается и введение ограничений на количество туристов.