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Эксперты: менее 10% отелей Хургады оснащены сетками от акул

Доля отелей Хургады с оборудованными в зонах для плавания защитными сетками не превышает 10%. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.

Как объяснили эксперты, установка заградительных сеток в стране представляет собой достаточно сложный процесс по нескольким причинам.

"Если пляж используется в том числе как марина, то сетчатое ограждение не поставишь, поскольку любое судно может его повредить и пострадать само" – рассказали в АТОР.

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Во-вторых, имеются определенные экологические ограничения: в заграждения зачастую попадают морские обитатели. Поэтому считается, что наличие сеток в купальной зоне может нанести урон экосистеме Красного моря.

Однако самые популярные объекты размещения обычно оснащены подобными средствами предосторожности от нападений хищников на отдыхающих, заверили специалисты.

Ранее "Рамблер" сообщал, каким образом отели защищают туристов от нападений акул.

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