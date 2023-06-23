Турагенты отменяют бронирования отелей из-за дефицита ж/д билетов

Несколько тревожных сообщений редакция TourDom.ru получила от турагентских компаний, все они были связаны с непростой логистикой на курортных направлениях. Вот, например, один из откликов: «Из-за транспортных проблем аннулируем уже то, что забронировано. Кроме Сочи и Абхазии». Из-за закрытия части южных аэропортов особым спросом пользуются железнодорожные билеты, и с ними все непросто – дефицит. Вероятно, ситуация хотя бы отчасти улучшится с 23 июня, так как РЖД увеличили глубину бронирования с 45 до 90 суток на несколько поездов, в том числе на два курортных: № 83/84 Москва – Адлер и № 109/110 Москва – Анапа. В начале года сроки заказа билетов, напомним, сократили в 2 раза из-за ремонтных работ на Центральном железнодорожном узле.
Мы проверили наличие ж/д билетов на 10 августа. До Анапы на эту дату следуют пять поездов, и на большинство из них билетов практически нет: остались отдельные места в купе и верхние полки в плацкарте. Цена начинается от 4567 руб. (за верхнюю полку). Приятным исключением стал поезд № 109, тот самый, на который сегодня была увеличена глубина продажи. Здесь выбор большой: более 350 плацкартов, 160 свободных купе, есть даже 30 вариантов СВ по цене 15 128 руб.
С Адлером похожая картина. Всего из Москвы 10 августа идет шесть поездов, из них лишь в одном – № 83 – есть выбор мест, хотя и не столь богатый, как на анапском направлении. Предлагается на данный момент более 100 плацкартов, а вот с купе проблема – обнаружить удалось лишь 7 свободных мест. При этом билеты раскупаются очень активно, особенно в Адлер. Буквально за пару последних часов было приобретено около 60 мест в плацкарте.
Для сравнения: на крымском направлении ситуация со свободными местами куда более приятная для туристов. На поезд № 175, который идет из Москвы в Симферополь почти двое суток, в продаже на 10 августа более 300 билетов. А вот на скорую двухэтажную «Таврию» (из Москвы до столицы Крыма следует чуть более суток) на это число забронировать билет не получится: срок бронирования – 45 суток. Крайняя дата, на которую можно заказать поездку, – 6 августа. Выбор пока есть: около 80 свободных мест в купе по цене от 7442 руб. Предлагается также люкс, но стоимость заоблачная – почти 149 тыс. руб. Впрочем, как сообщают турагенты, проблемы есть и на крымском направлении, правда, не в августе, а сейчас. «Билеты на самый удобный поезд Москва – Симферополь (двухэтажный) разобрали буквально за один день. Остались единичные места», – поделился с нами свежей информацией один из подписчиков.