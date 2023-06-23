Турагенты отменяют бронирования отелей из-за дефицита ж/д билетов

Несколько тревожных сообщений редакция TourDom.ru получила от турагентских компаний, все они были связаны с непростой логистикой на курортных направлениях. Вот, например, один из откликов: «Из-за транспортных проблем аннулируем уже то, что забронировано. Кроме Сочи и Абхазии». Из-за закрытия части южных аэропортов особым спросом пользуются железнодорожные билеты, и с ними все непросто – дефицит. Вероятно, ситуация хотя бы отчасти улучшится с 23 июня, так как РЖД увеличили глубину бронирования с 45 до 90 суток на несколько поездов, в том числе на два курортных: № 83/84 Москва – Адлер и № 109/110 Москва – Анапа. В начале года сроки заказа билетов, напомним, сократили в 2 раза из-за ремонтных работ на Центральном железнодорожном узле.

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Мы проверили наличие ж/д билетов на 10 августа. До Анапы на эту дату следуют пять поездов, и на большинство из них билетов практически нет: остались отдельные места в купе и верхние полки в плацкарте. Цена начинается от 4567 руб. (за верхнюю полку). Приятным исключением стал поезд № 109, тот самый, на который сегодня была увеличена глубина продажи. Здесь выбор большой: более 350 плацкартов, 160 свободных купе, есть даже 30 вариантов СВ по цене 15 128 руб.

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С Адлером похожая картина. Всего из Москвы 10 августа идет шесть поездов, из них лишь в одном – № 83 – есть выбор мест, хотя и не столь богатый, как на анапском направлении. Предлагается на данный момент более 100 плацкартов, а вот с купе проблема – обнаружить удалось лишь 7 свободных мест. При этом билеты раскупаются очень активно, особенно в Адлер. Буквально за пару последних часов было приобретено около 60 мест в плацкарте.