Россиянам вновь начали предлагать горящие туры в Турцию, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на АТОР.

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Как отмечают в ассоциации, поездка на отдых в Анталью в конце июня стоит 50 тысяч рублей на двоих. Туроператоры обещают за такую цену предоставить на семь ночей номер в четырехзвездочном отеле. В пятизвездочных отелях будет дороже – от 64 тысяч рублей.

В свою очередь, стоимость проживания в отель с четырьмя звездами в Даламане начинается от 86 тысяч рублей.

Что касается курорта в Бодруме, здесь цены выше – проживание в четырехзвездочном отеле стоит от 100 тысяч рублей, в пятизвездочном – от 120 тысяч рублей.

Однако туроператоры рекомендовали оформлять бронь заранее. Специалисты помогут подобрать подходящий тур с учетом действующих акций заблаговременно, подчеркнули в АТОР.

В 2023 году цены на путевки в Турцию выросли на 30–40%. Это объясняется увеличением времени полетов и инфляцией в Турции. Собираясь на отдых в страну, россиянам рекомендовали брать с собой доллары и евро.

По данным компании "Слетать.ру", стоимость путевки "все включено" в четырехзвездочный отель на неделю в июне на двоих начинается от 72 тысяч рублей. Осенью за то же предложение придется отдать уже от 93,5 тысячи рублей.