Стюардессы частных самолетов рассказали о диковинных блюдах для богачей

Стюардессы частных самолетов рассказали о диковинных блюдах, которые подают богачам во время полетов. Секретами они поделились в своих TikTok-аккаунтах, на что обратило внимание издание Daily Mail.

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Так, по словам стюардессы частного самолета Jacqueline Travels, обеспеченным пассажирам предлагают ассорти из девяти блюд. В него входят хрустящая брюссельская капуста, осьминог на гриле, жаренный авокадо, лосось в соусе из судачи (цитрусовый фрукт из Японии — прим. «Ленты.ру»), суши-нигири с лососем, острый желтохвост, суп мисо и ваза со свежими фруктами.

Другая стюардесса частного самолета, Кристен М. (Kristen M), тоже разместила в TikTok видео, где показала меню пассажиров. На опубликованных кадрах видны горшочки с икрой, тарелки с красиво выложенными кусочками мяса и сыра, креветки, авторские пирожные и бутылки винтажного шампанского.