$84.25+0.0192.00-0.07

Россиянам перечислили самые опасные страны для отдыха с детьми

Турция, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались наиболее опасными направлениями для отдыха с детьми. Страны, в которых юным путешественникам чаще всего требовалась медицинская помощь, перечислили эксперты компании «АльфаСтрахование», их исследование появилось в распоряжении «Ленты.ру».

Россиянам перечислили самые опасные страны для отдыха с детьми
© Lenta.ru

Аналитики сообщили, что Турция остается лидером антирейтинга уже на протяжении нескольких лет. Всего на любимый курорт россиян приходится 34 процента всех обращений по причине детских заболеваний.

На второй строчке расположился Таиланд (19 процентов), на третьей — ОАЭ (семь процентов). Замыкают пятерку отечественные курорты и Израиль — на них приходится по пять процентов всех обращений российских туристов. Также в топ-10 вошли Индонезия, Болгария, Грузия, Египет и Сербия.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители