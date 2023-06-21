Россиянам перечислили самые опасные страны для отдыха с детьми

Турция, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались наиболее опасными направлениями для отдыха с детьми. Страны, в которых юным путешественникам чаще всего требовалась медицинская помощь, перечислили эксперты компании «АльфаСтрахование», их исследование появилось в распоряжении «Ленты.ру».

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Аналитики сообщили, что Турция остается лидером антирейтинга уже на протяжении нескольких лет. Всего на любимый курорт россиян приходится 34 процента всех обращений по причине детских заболеваний.