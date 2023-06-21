Российские туристы помогли Air Serbia побить рекорд по пассажиропотоку

Air Serbia бьет собственные рекорды. По словам гендиректора авиакомпании Йиржи Марека, за менее чем 6 месяцев, к 18 июня, было перевезено 1,5 млн пассажиров. В самом выдающемся для сербского перевозчика 2019 году этот показатель был достигнут только в середине августа. «В этом сезоне мы запустили 22 новых маршрута и надеемся по итогам года достичь показателя в 3,5 млн пассажиров, что также станет рекордом», – отметил Марек.

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Air Serbia – единственный перевозчик, который до сих пор предлагает прямые перелеты из России в Европу. Кроме рейсов из Москвы в Белград, компания обслуживает направления в сербскую столицу еще из нескольких городов: Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. И, кажется, не последнюю роль в рекордных показателях перевозчика сыграли российские туристы, которые используют Белград в качестве хаба для дальнейших путешествий по Старому свету.

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Впрочем, значение россиян в успехе сербов не стоит переоценивать. «Сейчас все авиакомпании, в том числе и Air Serbia, показывают рост пассажиропотока, после пандемийных ограничений идет восстановление и международных, и внутренних перевозок. То есть происходит рост на фоне низкой базы, при этом прошлый год был переломным, – сказал TourDom.ru вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга “Випсервис” Дмитрий Горин. – Плюс немаловажную роль сыграло развитие маршрутной сетки». Вместе с тем, по мнению эксперта, наши соотечественники также помогли сербскому перевозчику. «У российских туристов есть несколько популярных транзитных аэропортов – Стамбул, Дубай, Баку, Ереван, с недавних пор Тбилиси и, разумеется, Белград, который из-за своей географии удобен для дальнейших полетов по Европе. И конечно, у россиян столица Сербии пользуется популярностью», – пояснил Дмитрий Горин. Например, в начале года россияне возглавили рейтинг по количеству посещений балканской страны: в январе-феврале в стране побывало 27,5 тыс. наших соотечественников, это почти вдвое больше, чем год назад, и свыше 12% от всего иностранного турпотока.