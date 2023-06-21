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Эксперты объяснили, почему Россия и Китай упустили летний сезон

Через две недели представят список китайских туроператоров, с участием которых будут запущены групповые безвизовые поездки между Россией и Китаем. Тем не менее эксперты полагают, что сезон уже не подходит для того, чтобы принимать путешественников из КНР. Об этом пишет АТОР.

Эксперты объяснили, почему Россия и Китай упустили летний сезон
© Pxhere

Специалисты поясняют, что заключение необходимых контрактом потребует определенного времени. Аналогично с запуском чартерных цепочек, которые обязательно нужны для того, чтобы сформировать поток групповых китайских туристов.

Участники рынка не сомневаются, что китайские туристы летом приедут в Россию. Однако он будет хаотичным и плохо подготовленным.

Минэкономразвития хочет запустить безвизовые поездки в Китай в июле

Ранее "Рамблер" писал об увеличении количества рейсов из России в Китай.

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