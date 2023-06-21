Эксперты объяснили, почему Россия и Китай упустили летний сезон

Через две недели представят список китайских туроператоров, с участием которых будут запущены групповые безвизовые поездки между Россией и Китаем. Тем не менее эксперты полагают, что сезон уже не подходит для того, чтобы принимать путешественников из КНР. Об этом пишет АТОР.