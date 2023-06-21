Эксперты объяснили, почему Россия и Китай упустили летний сезон
Через две недели представят список китайских туроператоров, с участием которых будут запущены групповые безвизовые поездки между Россией и Китаем. Тем не менее эксперты полагают, что сезон уже не подходит для того, чтобы принимать путешественников из КНР. Об этом пишет АТОР.
Специалисты поясняют, что заключение необходимых контрактом потребует определенного времени. Аналогично с запуском чартерных цепочек, которые обязательно нужны для того, чтобы сформировать поток групповых китайских туристов.
Участники рынка не сомневаются, что китайские туристы летом приедут в Россию. Однако он будет хаотичным и плохо подготовленным.
Ранее "Рамблер" писал об увеличении количества рейсов из России в Китай.
Рамблер: главные новости