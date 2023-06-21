Московская область вошла в топ-3 самых популярных регионов

Согласно исследованию сотового оператора Tele2 , Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан стали самыми посещаемыми туристическими регионами за 5 месяцев 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

«Tele2 с помощью геоаналитической платформы big data проанализировал туристическую активность за 5 месяцев 2023 года: Москву посетили 19,7 млн путешественников, Московскую область - 9,3 млн, Санкт-Петербург - 4,8 млн, Краснодарский край - 3,2 млн», - говорится в сообщении.

Главными целями поездок стали классический туризм, деловые поездки, визиты к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов. Чаще всего путешествовали москвичи и жители Московской области, петербуржцы, жители Краснодарского края и Татарстана. Среднее время поездки, согласно приведенным данным, составляет 3 дня.