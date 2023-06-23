Челябинку не пустили в самолет с ламинированными документами: новые правила авиакомпаний
Пассажирка из Челябинска не смогла улететь в Сочи из-за заламинированных свидетельств о рождении детей. Деньги за билет женщине не вернули. В аэропорту объяснили отказ пускать на рейс действующим законодательством.
«В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 143, заламинированный документ не является действительным», – сказано в законодательстве.
Из-за того, что случай не является страховым, перевозчик вправе не возвращать деньги за билет, объяснили в авиакомпании «Победа».
Чтобы оперативно заменить свидетельства о рождении детей, необходимо обратиться в любой отдел ЗАГСа РФ в рабочие часы. Новые документы можно получить в тот же день. За выдачу повторного свидетельства нужно оплатить пошлину в размере 350 рублей.