Челябинку не пустили в самолет с ламинированными документами

Пассажирка из Челябинска не смогла улететь в Сочи из-за заламинированных свидетельств о рождении детей. Деньги за билет женщине не вернули. В аэропорту объяснили отказ пускать на рейс действующим законодательством.

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«В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 143, заламинированный документ не является действительным», – сказано в законодательстве.

Из-за того, что случай не является страховым, перевозчик вправе не возвращать деньги за билет, объяснили в авиакомпании «Победа».