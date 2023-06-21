Терапевт Чернышова перечислила главные опасности на отдыхе

На отдыхе человек может столкнуться с рядом опасностей, которые негативно отразятся на здоровье и испортят отпуск. О них "Москве 24" рассказала nерапевт Надежда Чернышова.

Наиболее распространенная проблема, с которой люди сталкиваются на отдыхе, — солнечные ожоги. Чтобы их не было, стоит выходить на пляж до 11 утра или почти вечером, при менее интенсивном солнечном свете. Обязательно нужно использовать солнцезащитный крем.

Даже в жаркой стране можно простудиться из-за кондиционера или сквозняков, а также быстро выпив слишком холодный напиток. Не исключены и кишечные инфекции: пища на курорте легко портится, ее могут приготовить с нарушением санитарных норм. Настороженно стоит отнестись и к напиткам со льдом: нельзя узнать, из чистой, кипяченой ли воды его сделали.

Экзотическую кухню важно пробовать осторожно. Сначала лучше выбирать относительно привычные блюда. Слишком резкий переход на непривычно жирную или острую пищу может вызвать гастрит или панкреатит.