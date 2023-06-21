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Red Wings возобновит рейсы из Махачкалы в Алма-Ату

Авиакомпания Red Wings с 16 июля возобновляет авиасообщение между Махачкалой и Алма-Атой (Казахстан).

Red Wings возобновит рейсы из Махачкалы в Алма-Ату
© «Это Кавказ»

«Red Wings с 16 июля возобновляет авиасообщение из Махачкалы в крупнейший город Казахстана — Алма-Ату», — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

Из Махачкалы рейсы будут отправляться по воскресеньям в 19:20 по московскому времени, прибытие в Алма-Ату — 01:45 по местному времени (длительность полета 3 часа 25 минут). Вылеты из Алма-Аты по понедельникам в 02:45 по местному времени с прибытием в Махачкалу в 03:25 по московскому времени.

Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

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