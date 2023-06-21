Исследование: 60% россиян предпочитают путешествовать по стране самостоятельно

К морю, на две недели и не дороже 40 тысяч рублей на одного – так планируют летний отдых большинство жителей

© Иллюстрация сгенерирована нейросетью Сбера Kandinsky 2.1.

В России каждый год растёт популярность внутреннего туризма. В начале лета, перед сезоном отпусков, аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили более 100 тысяч интернет-пользователей и узнали, какую продолжительность отдыха они считают идеальной, сколько готовы потратить на путешествие и куда планируют поехать.

Видео дня

Почти треть (30%) россиян для летнего сезона отпусков выбирают юг страны, где есть выходы к морю. 16% собираются посетить Урал или Алтай, 11% – Калининград, каждый десятый – Кавказ. 9% запланировали путешествие на Дальний Восток, 8% – по лесам и озёрам Сибири, 6% – в города Золотого кольца и столько же – в Москву и Санкт-Петербург. Оставшиеся 4% интересуют северные регионы (Мурманск, Псков и т.д.).

Большинство (60%) путешествуют по стране самостоятельно, 29% принимают решения в зависимости от пункта назначения и компании, 11% даже во внутреннем туризме доверяют отдых только туроператорам.

Самостоятельные путешественники считают, что так им удобнее не зависеть от внешних факторов (45%) и получается намного дешевле (29%). Ещё 14% планируют путешествия сами, потому что едут на собственном автомобиле, 12% – так как получают больше удовольствия.

Любители путёвок в отели и санатории отмечают, что турфирмы – это идеальный вариант, чтобы отдохнуть и забыть хотя бы на время о бытовых вопросах (74%), но 13% готовы рассмотреть самостоятельное путешествие при наличии личного транспорта (13%). У 8% просто не хватает времени спланировать всё самим, 5% опасаются не угадать с маршрутом.

Среди главных сложностей, с которыми сталкивается путешественник по России, 28% называют непредсказуемую погоду, 27% заботит финансовый вопрос. Пятая часть (20%) переживает о том, как добираться до пункта назначения, 16% – где остановиться. 9% не уверены, что удастся посмотреть что-то интересное.

Среди вариантов мест пребывания 57% выбирают отели или гостиницы, 20% – квартиры (съёмные или дома у родственников). 12% останавливаются в глэмпингах, по 5% выбирают коттеджи или палатки. Лишь 1% готовы заселиться в хостел.

На отпуск внутри страны 36% россиян готовы потратить от 20 000 до 40 000 рублей на одного человека. 28% – от 40 000 до 60 000 рублей, 19% не пожалеют более 60 000 рублей. 17% рассчитывают на бюджетный вариант до 20 000 рублей.

Респонденты также назвали идеальную для них продолжительность отпуска. Для 59% это стандартные две недели, 26% хватит и 10 дней, 12% любят отдыхать неделю. 3% не отлучаются с работы надолго и уходят в отпуск менее чем на 7 дней.