Пассажир купил у проводницы разрешение курить в поезде за магнитик РЖД

В сделку вмешались полицейские.

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Неудачной оказалась попытка одного из пассажиров обменять возможность курить в поезде на покупку сувениров РЖД у проводницы. Дорога длиной в двое суток в Москву стала проблемой для курильщика со стажем. Стоянок на станциях ему явно не хватало для того, чтобы насытиться никотином.

Как уверяют источники, пассажир пошел на сделку с проводницей. Та обещала закрыть глаза не только на сигареты, но и на выпивку взамен покупки сувенирки. Так, некий 39-летний Владимир стал счастливым обладателем магнитика за 2000 руб.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» не утихают дебаты о том, чем полезна профессия турагентов. Сам факт таких обсуждений некоторые сочли обидным и даже недостойным для профильного медиа. Однако специалисты понимают: если такие вопросы возникают у туристов, то надо отвечать.

Предаваться дорогим его душе развлечениям в пути все же пришлось недолго – он попался на глаза полицейским, которые сняли нарушителя с поезда. Пассажир попытался настаивать на легитимности своего времяпрепровождения в пути и купленных правах у главной по вагону, но сотрудников в погонах это обстоятельство не убедило.

В итоге все закончилось тем, что мужчина написал заявление на проводницу. Он посчитал ее действия мошенничеством – деньги забрала, ненужный магнит вручила, а договоренность не выполнила.

«А мужик явно переплатил. Даже штраф был бы меньше, чем стоит этот магнитик», – посмеиваются подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» над несработавшим планом. «Вот вроде взрослый мужчина, а хватило ума на такое – и себя подставил, и человека».