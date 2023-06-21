В Дагестане мужчины спасли человека на горе Шалбуздаг

На горе Шалбуздаг жители села Куруш спасли туриста, который упал в ущелье. Мужчины решили не дожидаться спасателей, чтобы выиграть время. Об этом сообщила группа «Голос Дагестана» в социальной сети «ВКонтакте».

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По данным издания, местные жители услышали крик о помощи. Они выяснили, что в Докузпаринском районе на горе Шалбуздаг со стороны села Куруш то ли турист, то ли гид упал в ущелье.

Доступ к месту происшествия затруднен. Местные жители сообщили о произошедшем в экстренные службы и выдвинулись на помощь, так как в горах было холодно. Кроме этого, в день инцидента был дождь и туман.

С помощью веревки мужчины, рискуя своими жизнями, вытащили пострадавшего. Оказалось, что это был турист. Информации о его состоянии не поступало.