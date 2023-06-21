Количество рейсов в Нижний Новгород увеличится

Количество рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород увеличится в июне, сообщает пресс-служба авиакомпании «Россия».

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Дополнительные рейсы авиакомпания «Россия» запустила в начале месяца. В летний сезон маршрутами смогут воспользоваться более 70 тысяч пассажиров.

Полеты осуществляются ежедневно — 5 раз из Шереметьево и 4 — из Пулково. По маршруту «Москва – Нижний Новгород» добавлены вылеты в 9:45 и 11:45, а из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород появились отправления в 19:50 и 23:05.

Все рейсы из столицы выполняются на Суперджет 100 в двухклассной компоновке вместимостью до 87 пассажиров. Из Санкт-Петербурга полеты осуществляются на Суперджет 100 и самолетах увеличенной пассажировместимости.