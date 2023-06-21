Спрос на туры в Анапу вырос на 50 процентов

Интересно отметить, что в текущем году поток туристов в Анапу растет более динамично, чем в Сочи. В прошлом году этот курорт посетили более 3 миллионов человек, но в этом сезоне спрос на него увеличился в 1,5-2 раза. По словам туроператоров, пик бронирования еще впереди, и аналитики прогнозируют, что к концу года поток туристов в Анапу превысит показатели успешного 2019 года на 20%.