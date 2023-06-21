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В АТОР проинформировали, что спрос на туры в Анапу вырос на 50 процентов

По последним данным от Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на туры в Анапу значительно вырос, превысив отметку в 50%, а в пик сезона даже достигнув 100%.

Спрос на туры в Анапу вырос на 50 процентов
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Интересно отметить, что в текущем году поток туристов в Анапу растет более динамично, чем в Сочи. В прошлом году этот курорт посетили более 3 миллионов человек, но в этом сезоне спрос на него увеличился в 1,5-2 раза. По словам туроператоров, пик бронирования еще впереди, и аналитики прогнозируют, что к концу года поток туристов в Анапу превысит показатели успешного 2019 года на 20%.

Одним из факторов, способствовавших росту популярности Анапы, является перенаправление туристов из Крыма. Некоторые отказались от зарубежных курортов в пользу отдыха на побережье Черного моря в России.

Согласно информации АТОР, наибольшим спросом среди туристов в Анапе пользуются отели, предлагающие систему «все включено» и находящиеся в непосредственной близости от пляжей. Благодаря расширению количества таких отелей, спрос на них значительно возрос, что положительно сказалось на развитии курорта.

Об этом сообщают "Кубанские новости".

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