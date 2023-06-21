Туроператор предложила замену турецким курортам

Цены на отдых в Турции выросли, и многие россияне считают это необоснованным. Руководитель отдела продвижения туроператора PANTEON Надежда Тарбаева рассказала "Федеральному агентству новостей", куда можно поехать вместо турецких курортов.

По словам специалиста, стоит обратить внимание на Мальдивы. Летом отели там традиционно делают специальные предложения. Скидки могут достигать 30-40%, детям до 12 лет часто предоставляют бесплатное проживание и питание.

Если хочется отправиться в Азию, можно полететь в Таиланд. Ради пляжного отдыха и интересных экскурсий стоит посетить Шри-Ланку: цены там тоже доступные.

Сейшелы и Маврикий все еще интересны россиянам, хоть отдых там и дорожает. Высокое внимание и к Греции, которая исторически в летний период привлекала жителей России.