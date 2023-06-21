Рейсы из Екатеринбурга в Тегеран сочли убыточными

Запуск прямых авиарейсов между Екатеринбургом и Тегераном, который широко обсуждали в прошлом году, пока не планируется. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Василий Козлов.

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«Это не вопрос сегодняшнего дня», – заявил Козлов.

По словам чиновника, пока рейсы не смогут себя окупать. Чтобы изменить ситуацию, нужно в несколько раз увеличить объемы взаимной торговли, активизировать кономические, образовательные и культурные связи, а также создать инфраструктуру для посещения иранскими туристами Екатеринбурга и других городов Свердловской области, объяснил замгубернатора.

Отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс» о том, какие иранские товары повседневного спроса появятся на полках свердловских магазинов, Козлов сказал, что речь идет об изделиях легкой промышленности, бытовой химии и, возможно, продуктах питания. Тем не менее возникают сложности с системой расчетов: если их решить, объем торгволи может вырасти в разы.