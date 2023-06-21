Между Самарой и Бишкеком возобновили авиасообщение

С 11 июня 2023 года между Самарой и столицей Киргизии возобновили прямой регулярный авиарейс. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Манас.

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Уточняется, что авиарейс до Бишкека будет выполняться один раз в неделю - каждое воскресенье.

Так, отправление из Самары назначено на 16:10, прибытие в Бишкек - в 21:10. Из столицы Киргизии вылет запланирован на 13:30, а в Курумоче самолет окажется в 14:50.

А в мае из Самары запустили дополнительные авиарейсы в Египет. Еще больше самолетов начали летать в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду.

Кроме того, в июне запустили также прямые рейсы из Самары в Тюмень. Они выполняются дважды в неделю. Со 2 июня самарцы могут напрямую долететь до Алтая.