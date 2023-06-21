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В АТОР перечисли, где отдых в июле будет недорогим

В июле наиболее выгодным будет отдых в России и Абхазии. Об этом сообщает АТОР.

По словам специалистов, минимальная цена поездки в первой половине июля будет на 16% выше, чем на этой неделе. Однако в среднем самая низкая цена пока не превышает этот же показатель в середине прошлого лета.

Наиболее бюджетным будет отдых в России и Абхазии. Путевки в Турцию по-прежнему остаются дорогими: тур стоит более 100-120 тысяч рублей.

Как бюджетно попасть из Грузии в Турцию без перелета

Ранее "Рамблер" писал о бюджетных направлениях с трехзвездочными отелями.

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