Отельеры раскритиковали идею  привязать цены к рейтингу

Недавно в СМИ появилась информация о проработке и возможном внедрении системы рейтингования отелей, которая предполагала бы «соответствующий порядок ценообразования». Такую инициативу выдвинул вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам стратегической сессии по развитию туризма 13 июня. Редакция TourDom.ru решила выяснить, что означает это предложение.

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Каких-то точных деталей, которые подробнее рассказывали бы о нововведении, нет. В пресс-службе вице-премьера на запрос пока не ответили.

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Наблюдатели отмечают, что формулировки выглядят крайне туманными. Но можно предположить, что речь не идет об обязательном регулировании ценообразования. Скорее всего, этот список в первую очередь задумывается для потребителей, чтобы те лучше ориентировались на рынке гостиниц.

«В любом случае установление цены останется на рыночных условиях. Никакие рейтинги в правовом смысле ничего не регулируют», – считает основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Владельцы гостиниц называют идею привязки цен к месту в топах нецелесообразной. Отелям в России уже присваиваются звезды, которые говорят о качестве и разнообразии услуг. Ранжировать объекты размещения будет крайне затруднительно, ведь на цену сильное влияние оказывают сезон и тип питания. Разница может достигать 2–3 раз.

«Рынок сам расставляет все на свои места. Если отель завышает цены, то падают загрузка и сервис, отель получает плохие отзывы, гости перестают ехать. Кроме того, отели с одинаковым рейтингом могут находиться в разных условиях. Например, отель в 20 м от моря и в 1 км от моря может продаваться по разным ценам», – отметил руководитель управляющей компании «Ателика» Алексей Высоканов.

Другие участники рынка не понимают, кто и по каким критериям будет составлять список. Из цитаты Чернышенко в пресс-релизе на сайте Минэкономразвития следует, что в течение месяца все инициативы, поднятые на совещании, должны быть проработаны и оформлены. Скорее всего, до середины июля появится определенная ясность.

Государство уже делало попытки повлиять на ценообразующую политику отельеров. В ноябре 2021 года Минэкономразвития раскритиковало законопроект, предложенный ФАС, о госрегулировании цен на гостиничные услуги в дни крупных международных мероприятий. В министерстве сочли, что контроль прайсов будет ограничительным фактором для бизнеса.