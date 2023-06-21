$84.23+0.2592.07+0.28

Названы сроки запуска безвиза между Россией и Китаем

Российским туристам назвали сроки запуска безвизового режима для туристических поездок между Россией и Китаем. Об этом Минэкономразвития.

Названы сроки запуска безвиза между Россией и Китаем
© Lenta.ru

По информации ведомства, групповое безвизовое сообщение между двумя странами может стартовать уже летом 2023 года.

«Для обеспечения роста взаимных туристических потоков, с целью достижения допандемийных показателей необходимо как можно скорее восстановить групповые безвизовые обмены между нашими странами, обеспечить стабильность использования китайской платежной системы Union Pay в России», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Уточняется, что речь идет о поездках, которые будут организовывать по межправительственному соглашению российские и китайские туроператоры. Их список подготовят в течение двух недель. В сообщении на сайте министерства также говорится, что туристы из России и Китая в рамках безвиза смогут находиться на территории страны пребывания до 15 дней.

1
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители