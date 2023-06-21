Названы сроки запуска безвиза между Россией и Китаем

Уточняется, что речь идет о поездках, которые будут организовывать по межправительственному соглашению российские и китайские туроператоры. Их список подготовят в течение двух недель. В сообщении на сайте министерства также говорится, что туристы из России и Китая в рамках безвиза смогут находиться на территории страны пребывания до 15 дней.