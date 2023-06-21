Названы самые популярные у туристов регионы России

Россияне стали больше путешествовать по стране: за 4 года количество внутренних поездок выросло на 50%. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на исследование "Сбераналитики".

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Специалисты в том числе перечислили регионы страны, которые особенно привлекают путешественников. Так, чаще всего туристы по-прежнему наведываются в столицу, Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

При этом на длительный срок отдыхающие предпочитают оставаться на Кубани. В Ставропольский и Алтайский края, Калининградскую область, Камчатский край и Сахалинскую область россияне также едут на неделю и больше.

Согласно данным аналитиков, нетипичные для массового отдыха Ингушетию или Чукотский автономный округ чаще всего выбирает молодежь. Туристов привлекают курорт "Армхи" и заповедник "Остров Врангеля". Люди же более зрелого возраста предпочитают Ставрополье, Москву и морские курорты Краснодарского края.

Отмечается, что для исследования были использованы обезличенные ретроспективные данные о количестве туристических поездок и тратах путешественников. Специалисты проанализировали статистику первых кварталов 2019-го и 2023-го годов.