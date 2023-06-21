$84.23+0.2592.07+0.28

Эксперты рассказали, какие регионы России больше всего привлекают туристов

Россияне стали больше путешествовать по стране: за 4 года количество внутренних поездок выросло на 50%. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на исследование "Сбераналитики".

Названы самые популярные у туристов регионы России
© Unsplash

Специалисты в том числе перечислили регионы страны, которые особенно привлекают путешественников. Так, чаще всего туристы по-прежнему наведываются в столицу, Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

При этом на длительный срок отдыхающие предпочитают оставаться на Кубани. В Ставропольский и Алтайский края, Калининградскую область, Камчатский край и Сахалинскую область россияне также едут на неделю и больше.

Дорогим курортам Турции найдена альтернатива для туристов из РФ

Согласно данным аналитиков, нетипичные для массового отдыха Ингушетию или Чукотский автономный округ чаще всего выбирает молодежь. Туристов привлекают курорт "Армхи" и заповедник "Остров Врангеля". Люди же более зрелого возраста предпочитают Ставрополье, Москву и морские курорты Краснодарского края.

Отмечается, что для исследования были использованы обезличенные ретроспективные данные о количестве туристических поездок и тратах путешественников. Специалисты проанализировали статистику первых кварталов 2019-го и 2023-го годов.

Ранее "Рамблер" сообщал, что 40% жилья для туристов в российских городах забронировано до конца лета.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители