АТОР: Россия и Абхазия самые бюджетные направления для отдыха россиян летом 2023 года

Информация, предоставленная туристическим агентством АТОР, указывает на наиболее доступные направления для отдыха российских туристов летом 2023 года, включая отдых на российских курортах и в Абхазии.

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Эксперты в области туризма предупреждают, что стоимость туров в первой половине июля вырастет в среднем на 16 процентов по сравнению с июнем. АТОР также отмечает увеличение популярности Абхазии и снижение интереса к отдыху в отелях Египта и ОАЭ.

Тем не менее, Турция продолжает оставаться лидером среди зарубежных стран, на которые приходится 60% туристических поездок.

Количество проданных туров по России также растет: в начале июня был отмечен рост на 14% по сравнению с предыдущим периодом в 11%, а по прогнозам, к концу года ожидается рост до 18%. Абхазия также входит в топ-5 направлений для российских туристов с 5% бронирований.