Из Сочи откроют круизы в Сухум
Девятипалубный лайнер "Князь Владимир", хорошо знакомый туристам, прибыл из Севастополя в Сочи, чтобы начать серию круизов в Сухум. Они будут еженедельными с 29 июня по 11 сентября.
Всего планируется 11 рейсов. Отправление по четвергам в 21:00, в Сухум лайнер пребывает на следующий день в 9:00. Обратно - в воскресенье в 23:00, возвращение в Сочи в понедельник в 9:00. Цена круиза - от 37,7 тысячи рублей на человека при двухместном размещении в каюте без окна.
Туристам предоставляется трехразовое питание по системе "шведский стол". Из новинок - в этом году в программу развлечений ввели анимацию, в том числе детскую. На борту будет находиться экскурсионное бюро. Цена маршрута - от 1,5 тысячи рублей. Информацию, сколько мест продано на первый рейс, держат в секрете. Среди бронирующих места в основном москвичи, несколько человек из Крыма.
"Благодаря круизам мы ожидаем увеличение турпотока в Абхазию. Сейчас "Князь Владимир" станет первым круизным судном в порту Сухума", - отметил начальник Сухумского морского порта Заур Авидзба.
Ранее судно ходило по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи. "Князь Владимир" пришвартовался там же, где и лайнер Astoria Grande, совершающий рейсы в Турцию.
Круиз еще не начался, но вокруг него уже идут споры. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что использование "Князя Владимира" в качестве транспортного средства - неперспективная идея. "Ночью ничего не увидишь. Это потеря времени. К тому же туда из Сочи запустили два поезда". Кто прав: вице-президент или авторы идеи, покажут первые туристические рейсы "Князя Владимира".