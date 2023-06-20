Из Сочи откроют круизы в Сухум

Девятипалубный лайнер "Князь Владимир", хорошо знакомый туристам, прибыл из Севастополя в Сочи, чтобы начать серию круизов в Сухум. Они будут еженедельными с 29 июня по 11 сентября.

© Российская Газета

Всего планируется 11 рейсов. Отправление по четвергам в 21:00, в Сухум лайнер пребывает на следующий день в 9:00. Обратно - в воскресенье в 23:00, возвращение в Сочи в понедельник в 9:00. Цена круиза - от 37,7 тысячи рублей на человека при двухместном размещении в каюте без окна.

Туристам предоставляется трехразовое питание по системе "шведский стол". Из новинок - в этом году в программу развлечений ввели анимацию, в том числе детскую. На борту будет находиться экскурсионное бюро. Цена маршрута - от 1,5 тысячи рублей. Информацию, сколько мест продано на первый рейс, держат в секрете. Среди бронирующих места в основном москвичи, несколько человек из Крыма.

"Благодаря круизам мы ожидаем увеличение турпотока в Абхазию. Сейчас "Князь Владимир" станет первым круизным судном в порту Сухума", - отметил начальник Сухумского морского порта Заур Авидзба.

Ранее судно ходило по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи. "Князь Владимир" пришвартовался там же, где и лайнер Astoria Grande, совершающий рейсы в Турцию.