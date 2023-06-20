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40 процентов жилья для туристов в городах РФ забронировано до конца лета

Когда лето наступает, россияне с нетерпением начинают планировать свой отдых. Популярные направления, такие как Москва, Санкт-Петербург и Сочи, всегда привлекают внимание отдыхающих, сообщает Smotrim.ru.

40 процентов жилья для туристов в городах РФ забронировано до конца лета
© unsplash.com

Согласно последним данным, уже 40% предложений на этих направлениях зарезервированы до конца лета, что говорит о большом спросе.

Если вы ищете бюджетный вариант, то можно найти аренду жилья по цене около 4 тыс. рублей в сутки. Конечно, варианты могут быть и дороже, и дешевле, но это средняя стоимость на этих популярных курортах.

Для тех, кто ищет экзотику, рекомендуется посетить Ялту в Крыму. Здесь можно насладиться не только пляжным отдыхом, но и увидеть прекрасные достопримечательности во время обзорных экскурсий. Кстати, цены на отдых в Крыму снизились на 25-30% в этом году.

Если вы предпочитаете более умеренный климат, то стоит обратить внимание на Дербент. Этот город, расположенный у берега Каспийского моря, радует своих посетителей мягким и комфортным воздухом.

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